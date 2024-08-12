Известен гонорар группы «Любэ» за 50-минутное выступление на патриотическом фестивале

Группа «Любэ» с солистом Николаем Расторгуевым выступит на фестивале патриотической песни в Ставрополе. За 50 минут артисты получат почти 7,8 млн рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник».

Источник со ссылкой на документ от 7 августа 2024 года сообщил, что «Любэ» выступит 3 сентября. Коллектив приглашен на международный фестиваль-конкурс патриотической песни.

Группа исполнит 20 песен, включая «От Волги до Енисея», «Конь», «Позови меня тихо по имени». Стоимость выступления составит семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот рублей.

Как пишет источник, группа поет по 100%-ной предоплате.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева помогла «Любэ» одной вещью. Она придумала имидж с военной формой.