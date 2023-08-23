Изменился практически до неузнаваемости: сатирика Хазанова перестали замечать на улицах

Комик Геннадий Хазанов, по утверждениям СМИ, прошлым летом перебрался в Латвию, как некоторые его коллеги. За это время внешность знаменитости претерпела некоторые изменения, да такие, что артиста практически перестали узнавать на улицах, пишет «7Дней.ru».

Из городов Латвии комик выбрал для проживания Юрмалу. По некоторым данным, он приобрел там недвижимость за 35 миллионов рублей. Жилье располагается неподалеку от концертного зала Дзинтари. Рядом с Хазановым поселилась семья актера Леонида Ярмольника.

Однако окончательный переезд комика в Юрмалу, по всей видимости, оказался просто слухами. Подтверждением тому является тот факт, что весь прошлый год 77-летний артист работал в России. За границу он выезжал, но лишь для того, чтобы отдохнуть. Для этого существует подходящее время — лето, когда московские театры уходят в отпуск.

Этот сезон не стал исключением для сатирика. Хазанов вновь отдыхал в Юрмале. Но если раньше там его встречали с распростертыми объятиями и узнавали, то теперь ситуация несколько изменилась. Так, к российскому артисту практически перестали подходить на улицах. По словам местных жителей, с которыми удалось пообщаться журналистам, Хазанов внешне поменялся — осунулся. Узнать знаменитость теперь крайне трудно.

Один из жителей Юрмалы пересекался с комиком в кафе. Тот пришел в заведение один и, судя по выражению лица, был крайне удивлен, что никто не обращает на него внимания.

Ранее в Юрмале была замечена певица Алла Пугачева. Примадонна побывала на концерте, который организовала ее латвийская подруга Лайма Вайкуле. Исполнительница Катя Семенова удивилась, увидев звезду на фестивале. Ей не до конца понятны причины эмиграции Пугачевой из России.