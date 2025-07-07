«Изуродованное, искромсанное и изнасилованное тело»: Гоген Солнцев рассказал о страшной смерти невесты

Шоумен Гоген Солнцев рассказал о пережитой «чудовищной трагедии». В эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ актер раскрыл, что семь лет назад его возлюбленную изнасиловали и убили, но преступник до сих пор не найден.

В личной жизни Гогена Солнцева долгое время преследовал злой рок. Сначала он пережил смерть своей беременной подруги Виктории. Придя в себя, артист вступил в отношения с новой девушкой. Пара была счастлива вместе, но все рухнуло в один день — в 2017 году изуродованное тело Галины Ивановой нашли в Битцевском парке. Избранница шоумена приняла страшную смерть — она была изнасилована и жестоко убита.

«Она жила в районе Ясенево и гуляла по вечерам в злополучном Битцевском парке. <…> Ее убили в этом парке после того, как поймали битцевского маньяка. В этот же день, когда нашли тело Гали — изуродованное, искромсанное ножом и изнасилованное, нашли убитым еще одного человека, тоже, по-моему, расчлененным. Подумали: завелся еще один битцевский маньяк», — рассказал Гоген Солнцев.

На тот момент актер уже стал звездой скандальных телешоу, и его приглашали на эфир. Однако Гоген Солнцев отказывался — он был опустошен трагедией и чувствовал, что его преследует злой рок: «У меня было ощущение, что меня судьба наказывает, проверяет, потому что слишком много совпадений. Опять девушка, опять все к свадьбе идет — и опять погибает».

Целый год после случившегося артист хранил молчание, но после разрешения родителей возлюбленной решился поднять эту тему. Гоген Солнцев надеется найти убийцу, жестоко расправившегося с его невестой.

«Возможно, это поможет поймать убийцу. Убийца до сих пор не задержан, спустя 7 лет убийца не пойман! И мои попытки об этом рассказать — это лишний раз обратить внимание на эту историю, чтобы ее не забывали. Нет срока годности убийства», — заявил шоумен.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности исчезновения бывшей жены Гогена Солнцева в ОАЭ: «Катя или в плену, или мертва».