«Изуродованная женщина»: Штурм показала, как сейчас выглядит экс-жена Аршавина

«Без денег, без любимого, без поддержки изуродованная женщина оказалась с детьми на улице. Но она выдержала всё это, и произошло невероятное», — написала Штурм.

Напомним, что внешность Алисы Казьминой долгое время обсуждали в соцсетях и на телевидении. Сначала были слухи о том, что она могла лишиться носа из-за сифилиса. Потом женщина заявила об аутоиммунном заболевании, из-за которого так сильно изменилась.

Бывшей жене Аршавина сделали ряд пластических операций, но согласился на это только один хирург из Санкт-Петербурга. Команда врачей полтора года занималась ее лицом.

Ранее мы писали о том, что Наталья Штурм призвала Агату Муцениеце быть мудрее после суда с Павлом Прилучным.