«Изуродованная женщина»: Штурм показала, как сейчас выглядит экс-жена Аршавина
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Певица Наталья Штурм показала, как сейчас выглядит бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Женщина снялась после пластической операции, которая ей понадобилась из-за последствий болезни – потери носа.
Исполнительница хита «Школьный роман» анонсировала выход шоу с участием экс-избранницы спортсмена. Она сняла видео с Алисой и рассказала о ее тяжелой судьбе.
«Без денег, без любимого, без поддержки изуродованная женщина оказалась с детьми на улице. Но она выдержала всё это, и произошло невероятное», — написала Штурм.
Напомним, что внешность Алисы Казьминой долгое время обсуждали в соцсетях и на телевидении. Сначала были слухи о том, что она могла лишиться носа из-за сифилиса. Потом женщина заявила об аутоиммунном заболевании, из-за которого так сильно изменилась.
Бывшей жене Аршавина сделали ряд пластических операций, но согласился на это только один хирург из Санкт-Петербурга. Команда врачей полтора года занималась ее лицом.
Ранее мы писали о том, что Наталья Штурм призвала Агату Муцениеце быть мудрее после суда с Павлом Прилучным.