НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 августа 2024, 18:07
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Глубокий шрам от подбородка до уха: Виктория Боня впервые показала изуродованное пластическим хирургом лицо мамы

Виктория Боня впервые показала изуродованное пластическим хирургом лицо мамы.
Глубокий шрам от подбородка до уха: Виктория Боня впервые показала изуродованное пластическим хирургом лицо мамы

© PATRICIA MOREIRA/AFP/East News

Блогер Виктория Боня впервые показала лицо матери после неудачной пластической операции. На шее женщины остались глубокие шрамы от подбородка до уха и следы от ожога.

«Тысячу вопросов про маму. Ну что ж. Вот вам фото. Сказать ужасно, ничего не сказать», - написала 44-летняя Боня в своем блоге.

На опубликованном снимке крупным планом изображена шея матери Виктории, изуродованная грубыми фиолетово- красными рубцами, оставшимися после подтяжки лица.

Глубокий шрам от подбородка до уха: Виктория Боня впервые показала изуродованное пластическим хирургом лицо мамы

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Виктория призналась, что последствий после операции оказалось слишком много и пообещала рассказать подробности позже.

Ранее она сообщила, что сама уговорила маму отправиться в Дубай и сделать подтяжку лица под названием SMAS-лифтинг. Боня пообещала разобраться с хирургом, а также не стала скрывать, что операция обошлась в 9 миллионов рублей.

Источник фото:PATRICIA MOREIRA/AFP/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Виктория Боня
шрам
пластическая операция
пластика лица