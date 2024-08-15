Глубокий шрам от подбородка до уха: Виктория Боня впервые показала изуродованное пластическим хирургом лицо мамы
© PATRICIA MOREIRA/AFP/East News
Блогер Виктория Боня впервые показала лицо матери после неудачной пластической операции. На шее женщины остались глубокие шрамы от подбородка до уха и следы от ожога.
«Тысячу вопросов про маму. Ну что ж. Вот вам фото. Сказать ужасно, ничего не сказать», - написала 44-летняя Боня в своем блоге.
На опубликованном снимке крупным планом изображена шея матери Виктории, изуродованная грубыми фиолетово- красными рубцами, оставшимися после подтяжки лица.
Виктория призналась, что последствий после операции оказалось слишком много и пообещала рассказать подробности позже.
Ранее она сообщила, что сама уговорила маму отправиться в Дубай и сделать подтяжку лица под названием SMAS-лифтинг. Боня пообещала разобраться с хирургом, а также не стала скрывать, что операция обошлась в 9 миллионов рублей.