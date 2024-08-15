Глубокий шрам от подбородка до уха: Виктория Боня впервые показала изуродованное пластическим хирургом лицо мамы

Блогер Виктория Боня впервые показала лицо матери после неудачной пластической операции. На шее женщины остались глубокие шрамы от подбородка до уха и следы от ожога.

«Тысячу вопросов про маму. Ну что ж. Вот вам фото. Сказать ужасно, ничего не сказать», - написала 44-летняя Боня в своем блоге.

На опубликованном снимке крупным планом изображена шея матери Виктории, изуродованная грубыми фиолетово- красными рубцами, оставшимися после подтяжки лица.