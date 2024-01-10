Изумруд, украшавший Ивлееву на «голой» вечеринке, стало невозможно продать

Изумруд, который блогерша и телеведущая Настя Ивлеева демонстрировала во время «голой» вечеринки, не могут продать после скандала вокруг мероприятия. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, драгоценный замбийский камень весом 7,62 карата и стоимостью 6,25 млн рублей предоставила блогерше ювелирная компания, чтобы увеличить его цену и выгодно продать к Новому году. Тем не менее после скандала вокруг «голой» вечеринки украшение приобрело дурную славу и стало «камнем нон грата».

Также выяснилось, что изумруд ювелиры одолжили у частного коллекционера, который оказался «влиятельным человеком». Инсайдеры подчеркивают, что он остался недоволен «рекламной кампанией», развернувшейся вокруг вечеринки и его украшения.

Ранее стало известно, что компании Насти Ивлеевой проверяют на использование схем блогерши Елены Блиновской.