«Изрядно усложняет жизнь»: Антон Долин* призвал не поздравлять его с уголовным делом

Антон Долин* (признан иноагентом на территории РФ) попросил не поздравлять его с уголовным делом и статусом иноагента. Об этом стало известно из соцсетей.

Кинокритик Антон Долин*, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении обязанностей иноагента, обратился к поклонникам. По словам критика, ему неприятно, когда подписчики поздравляют его с уголовным делом.

«Ни один заочно преследуемый, приговоренный или „иноагент“ не считает эти репрессии „комплиментом“. Поздравлять с уголовным делом бестактно. Это жуткая дрянь, которая изрядно осложняет жизнь. Не буду входить в детали, чтобы не подсказывать», — заявил он.

Долин* также считает, что его наказали «ни за что» и попросил подписчиков купить его книгу или билеты на лекцию для поддержки.

Ранее мы писали о том, что кинокритик Антон Долин* получил гражданство Молдовы.

*признан иноагентом на территории РФ.