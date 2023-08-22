Дата выхода: стало известно, кто будет помогать Гузеевой и Сябитовой в шоу «Давай поженимся!»

Стала известна дата выхода любимой миллионами зрителей программы «Давай поженимся!». Кроме того, выяснилось, кто будет помогать ведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Оказалось, что на съемках задействуют искусственный интеллект. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Напомним, что программа перестала выходить в эфир в начале прошлого года. Больше года зрители ждали, когда шоу вернется на экраны. Сейчас все активно обсуждают ведущих, участников и нововведения, которые могут появиться.

На канале уже показали первые кадры со съемок шоу. Поклонники заметили, что студия преобразилась. Также у Гузеевой и Сябитовой появился необычный помощник – искусственный интеллект. Сообщается, что первый выпуск выйдет 28 августа и далее будет выходить по будням в 15:15.

Лариса Гузеева призналась, что волнуется за реакцию зрителей после такого большого перерыва. Она отметила, что ее порадовали новые модные и современные декорации, в которых приятно находиться.

«Герои у нас будут очень разные. Их объединяет одно: они все хотят счастья, хотят создать семью», – поделилась мыслями телеведущая.

Ранее мы писали о том, как Гузеева на съемках «Давай поженимся!» едва сдерживала слезы перед камерами и всех крестила. Актриса выбрала для съемок черные брюки и фиолетовый пиджак. Компанию ей в этот день составила сваха Роза Сябитова. Новые выпуски «Давай поженимся!» ориентированы на создание семей и здоровых отношений, поделилась Гузеева.