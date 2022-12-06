Доигрались: Максима Галкина* и Аллу Пугачеву могут лишить гражданства Израиля

После начала специальной военной операции многие звезды отечественного шоу-бизнеса в спешке покинули территорию РФ, тем самым выражая свое отношение к происходящему. Не стали исключением и Галкин* с Пугачевой, которые уже долгое время проживают в Израиле. Тем не менее судьба супругов не столь оптимистична: помимо того, что они испытывают трудности с заработком, звездную пару могут лишить и израильского гражданства. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на местное телевидение.

Равив Друкер, автор репортажа, провел целое расследование. Пугачева и Галкин* венчались в церкви, и, соответственно, Максим, имеющий еврейские корни, крестился. По закону Израиля, на территорию страны нельзя возвращаться тем, кто сменил иудейскую веру. По этой причине супруги могут лишиться гражданства.

Ранее сообщалось о том, что непомерные аппетиты Пугачевой во времена Советского Союза повлияли на его распад. Подробности читайте в этой статье.