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Опубликовано 26 мая 2024, 13:49
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Изображен герб Великобритании: российский рэпер Моргенштерн* не указал национальность в новых документах

Рэпер Алишер Моргенштерн* не указал национальность в новых документах.
Изображен герб Великобритании: российский рэпер Моргенштерн* не указал национальность в новых документах

© Starface.ru

Российский рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории России) показал подписчикам фото новых документов. При их заполнении артист не указал свою национальность.

Рэпер поделился снимком на своей странице в одной из социальных сетей. На изображении видно, что в графе «национальность» у знаменитости указано XXX.

Какие именно новые документы получил Моргенштерн*, не уточняется. Единственная заметная деталь на них — герб Великобритании.

Артист покинул Россию несколько лет назад и по-прежнему живет за границей. Долгое время он работал в ОАЭ, однако потом рэперу запретили въезд в эту страну из-за откровения в скандальном интервью с Ксенией Собчак.

Ранее связанную с Моргенштерном* блогершу Ахметову лишили родительских прав. Это произошло после публикации видео, на котором она душила свою дочь.

*признан иноагентом на территории России

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Моргенштерн
рэпер