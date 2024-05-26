Изображен герб Великобритании: российский рэпер Моргенштерн* не указал национальность в новых документах
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Российский рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории России) показал подписчикам фото новых документов. При их заполнении артист не указал свою национальность.
Рэпер поделился снимком на своей странице в одной из социальных сетей. На изображении видно, что в графе «национальность» у знаменитости указано XXX.
Какие именно новые документы получил Моргенштерн*, не уточняется. Единственная заметная деталь на них — герб Великобритании.
Артист покинул Россию несколько лет назад и по-прежнему живет за границей. Долгое время он работал в ОАЭ, однако потом рэперу запретили въезд в эту страну из-за откровения в скандальном интервью с Ксенией Собчак.
Ранее связанную с Моргенштерном* блогершу Ахметову лишили родительских прав. Это произошло после публикации видео, на котором она душила свою дочь.
*признан иноагентом на территории России