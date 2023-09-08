Рожать — умею: Костенко ответила недоброжелателям, которые обвиняют ее в удерживании Тарасова

Модель Анастасия Костенко отреагировала на комментарии пользователей социальных сетей, которые считают ее беспринципной в плане сохранения семейного счастья. Тот факт, что знаменитость воспитывает с мужем Дмитрием Тарасовым троих детей, воспринимается многими негативно, передает StarHit.

Костенко поделилась, как впервые столкнулась с травлей в Сети. Модель крайне удивило то, что большая часть негативных комментариев поступает от женщин. Например, знаменитость обвиняют в том, что она пытается удержать супруга в семье за счет появления детей. При этом за некоторых комментаторш потом просили извинения мужья, заявила Анастасия.

В целом Костенко возмутила реакция публики. Она не понимает, как можно делить женщин на рожавших и нерожавших. И тем более запугивать одними — других. По словам модели, конкретно в ее окружении лучше всего выглядят представительницы прекрасного пола, которые уже имеют детей.

«Хотя в моем окружении самые красивые подтянутые и здоровые тела именно у рожавших. Стимул, образ жизни — сами понимаете», — отметила многодетная мама.

Слова незнакомцев в Сети не задевают супругу Дмитрия Тарасова. Она считает, что те женщины, которые пишут подобные оскорбления, в сами в этот момент переживают негативные эмоции.

«Чувствуешь, что кто-то раздражает (это не ок, если что) — копай в себе, разбирай в себе все по полочкам: почему бесит, за что, ты там каким боком и найдется тебе противоядие от самой себя. P.S. А рожать — да! Умею» — заключила Костенко.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов пожаловался своим подписчикам на подрастающего сына. По словам спортсмена, тот почему-то увлекается куклами и постоянно их берет у своих сестер.