Изнывающую от боли Анастасию Волочкову могут прооперировать в Москве

Боль в паху у балерины Анастасии Волочковой может привести к необходимости хирургического вмешательства и поставить крест на ее карьере. Об этом заявил травматолог Максим Королев.

Он рассказал, что у спортсменов и балерин возможен частичный или полный отрыв тканей приводящей мышцы бедра. Это связано с большой нагрузкой на внутреннюю поверхность проксимальной части нижних конечностей.

«Если это полный отрыв, даже прибегают к оперативному вмешательству. Это очень опасно», - сказал специалист.

В некоторых случаях можно избежать разрывов. По словам врача, требуется разогревать мышцы перед шпагатом, чтобы они пришли в тонус.

Проблема, которая возникла у Волочковой, не сделает ее инвалидом, но может привести к окончанию карьеры.

На жалобы экс-примы Большого театра и слезы из-за дикой боли в паху отреагировала блогер Елена Миро. Она написала по этому поводу следующее: «Твоему паху нужен отдых».

Ранее Волочкова пожаловалась, что плакала от боли между ног на Мальдивах.