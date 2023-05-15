Анфиса Чехова рассказала о покупке квартиры в Москве и заявила, что взяла ипотеку на 30 лет

Анфиса Чехова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Знаменитость ведет активный диалог с публикой и всегда рада обсудить не только скандалы коллег, но и личную жизнь. На этот раз телеведущая вышла на связь и сообщила о важном приобретении.

В Сети нередко обвиняют Чехову в том, что ее обеспечивает богатый ухажер. Квартиру Анфисы в Москве также считают одним из подарков избранника. Однако знаменитость поспешила опровергнуть эти домыслы и заявила: недвижимость — ее собственность.

«Брала в ипотеку на 30 лет. Выплатила за полтора года, потому что произошло большое падение рубля. Ипотека была в рублях, а я зарабатывала в долларах», — пояснила телеведущая.

Как выяснилось, на поиски идеальной квартиры у Анфисы ушло 2 года. Зато теперь знаменитость обладает недвижимостью, расположенной в центре Москвы.

Ранее Чехова заявила, что готова простить измену мужчины взамен на секс и деньги от него. Полное высказывание знаменитости читаете в этой статье.