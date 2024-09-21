«Изнемогал от усталости и боли»: Лука Сафронов отыграл часовой концерт после конфликта с таксистом

Получивший травму из-за водителя «Майбаха» пианист Лука Сафронов-Затравкин все же выступил в Петропавловской крепости, где проходит выставка его отца, Никаса Сафронова. Музыкант отыграл часовой концерт, превозмогая боль, чтобы не подвести зрителей.

Лука очень переживал, что не сможет выступить из-за боли в руке. Хоть и концерт был не за деньги, Сафронов чувствовал большую ответственность за нашу культуру, Петропавловскую крепость и Петербург. По словам пианиста, на мероприятие пришел 97-летний дедушка, а на саму выставку приезжала итальянская кинозвезда Орнелла Мути. Музыкант просто не мог отказаться от предложения отца сыграть концерт.

«На последних произведениях я уже изнемогал от усталости и боли. Но когда ты давно занимаешься спортом, ты привык падать, подниматься, с переломами рук, ног. Ты идешь и доигрываешь свою программу. Это просто своя обязанность. Умри, но сделай», — рассказал Сафронов Фонтанке.

После концерта рука у Луки разболелась очень сильно. Он пошел к травматологу, который объяснил, что от нагрузки начался отек, выросший до больших размеров.

Артист настолько наполнился любовью зрителей, что не собирается обращаться в полицию с жалобой на грубого водителя. Лука попросил таксиста не приходить на выставку в Петропавловскую крепость. Как пояснил Сафронов, такие люди «не должны наслаждаться тем, что сделано с любовью для Петербурга».

Напомним, Лука поругался с водителем «Майбаха», когда собирался ехать в отель из кальянной. Грубый таксист вытолкнул пианиста из своей машины. Все произошло накануне концерта Сафронова в Петропавловской крепости.