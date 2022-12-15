Изнанка шоу-бизнеса: певица Валерия рассказала, что ее окружают злобные и завистливые люди

Певица Валерия рассказала о взаимоотношениях с людьми из шоу-бизнеса и о том, легко ли она заводит друзей. Оказалось, что почти все близкие люди артистки не связаны с миром музыки.

Поклонники уверены, что в шоу-бизнесе существует зависть к успехам другого человека, поэтому артисты часто милуются на публике, а за глаза готовы перегрызть друг другу глотки. Валерия говорит, что нужно оставаться людьми в любой ситуации.

«Дружба требует постоянного служения. А если говорить только по телефону и встречаться раз в три года – это не дружба», — убеждена звезда.

По словам исполнительницы, среди ее коллег очень много хороших людей. Лучше всего она общается с продюсером Виктором Дробышем, а также с семьей Маликовых. Но ближе ей люди из народа.

«Это те люди, которые не испытывают зависти, я это точно знаю. Причем это качество не зависит от профессии — злобные и завистливые люди есть везде. А есть люди с нормальными ценностями, которые способны порадоваться за успех другого человека», — сказала Валерия dni.ru.

Валерия говорит, что в шоу-бизнесе очень много амбициозных артистов, которые могут испытывать черные чувства.

Ранее мы писали о том, что очередная выходка Пригожина шокировала даже Валерию. Поводом для разногласий нередко являются рабочие моменты.