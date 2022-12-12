«Совсем ку-ку?»: очередная выходка Пригожина шокировала даже Валерию

Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Уже долгое время пара живет в счастливом браке и своей любовью лишь опровергает домыслы журналистов о разводе. Тем не менее в эксклюзивном интервью для «Пятого» телеканала певица откровенно рассказала о том, что даже у них с супругом случаются ссоры.

Поводом для разногласий нередко являются рабочие моменты. Пригожин — не только возлюбленный известной артистки, но и продюсер, и его методы продвижения частенько не устраивают Валерию.

Так, исполнительница хита «Часики» припомнила случай, когда Иосиф пытался уговорить ее на откровенную фотосессию. Подобный поступок явно не вписывался в интеллигентный образ певицы. «Если я сейчас начну что-то вытворять, то это будет неорганично и все будут недоумевать, мол, совсем ку-ку? Хайп хайпу рознь», — возмутилась артистка.

К слову, Пригожину удалось усмирить нрав супруги, и в 2008 году, действительно, произошла съемка для мужского журнала.

При этом Валерия отметила, что постоянно отвергает «хулиганские» предложения продюсера, поскольку она имеет свои определенные взгляды и непоколебимые принципы. «Он говорит, что ему со мной очень тяжело. Ну, извините, тогда ищите кого-то другого», — резюмировала певица.

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