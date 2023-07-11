«Измученный»: Добронравов появился на публике без волос и напугал фанатов

Наследника громкой фамилии Ивана Добронравова с трудом узнали на недавней премьере фильма. Актер попал под прицелы фотокамер в новом образе и позировал с женой Анной. Внимание привлекло отсутствие волос на его голове.

Как пишет «Экспресс газета», поклонники не сразу узнали знаменитость. Он примерил черный свитер и джинсы, выбрал кроссовки. Несмотря на то, что на голове у него не было волос, щетину мужчина предпочел оставить. Многие пользователи Сети отметили, что 34-летний Иван осунулся и выглядит старше своего возраста.

«Добронравов какой-то измученный», – выразил мнение один из поклонников артиста.

Сам актер не стал комментировать негативные сообщения в свой адрес. Кроме него, на премьере фильма присутствовали также Татьяна Лютаева, Григорий Верник, Валерия Гай Германика и другие знаменитости.

Ранее мы писали о том, как старший брат Ивана, 39-летний Виктор Добронравов пожаловался на невыносимые боли в животе. В начале марта в столичном театре состоялась премьера постановки «Амадей», в которой Виктор сыграл роль Моцарта. О том, как ему удалось вжиться в роль известного композитора, Добронравов рассказал в интервью. Звезда признался, что играть эту роль ему было «физически сложно».