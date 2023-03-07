39-летний Виктор Добронравов пожаловался на невыносимые боли в животе

Виктор Добронравов решил продолжить дело отца и стать актером, и, к слову, это ему удалось весьма успешно. Мужчине всего 39 лет, а он уже является Заслуженным артистом РФ. 6 марта в столичном театре состоялась премьера постановки «Амадей», в которой Виктор сыграл роль Моцарта. О том, как ему удалось вжиться в роль известного композитора, Добронравов рассказал в беседе с порталом Prozvezd.

До сих пор причина смерти Моцарта является тайной, именно поэтому существует множество версий его кончины. Создатели спектакля отстаивают ту позицию, исходя из которой музыкант умер от алкоголизма. Вот почему Виктор откровенно признался, что играть эту роль ему было «физически сложно».

«Это большая нагрузка на организм. Я так погрузился в роль Моцарта, что у меня реально начал болеть живот, как у него перед смертью», — пожаловался актер.

Также 39-летний мужчина добавил, что ради образа музыканта ему пришлось выполнять на сцене различные трюки.

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