Изможденный Лазарев честно рассказал, почему не спит уже трое суток

Любимец миллионов поклонников Сергей Лазарев в последнее время выглядит очень уставшим и подавленным. Популярный певец старается улыбаться на камеру и позирует на фото, но видно, что с ним что-то не так. Молодой человек признался журналистам, что не спит уже трое суток.

По словам музыканта, на нем очень сильно отражается напряженный график. Сергей старается совмещать выступления, съемки с воспитанием детей. 39-летний артист очень востребован и перед новогодними праздниками хочет успеть осуществить множество планов, к тому же активно гастролирует. Поэтому звезда работает без выходных.

«Я не спал уже трое суток, потому что вчера был в Рязани, позавчера – в Сочи, во Владимире, до этого была Кострома, Иваново. Тур, тур, тур. Я приехал в Москву, чтобы получить «Золотой граммофон» и дальше поеду», — пожаловался Лазарев журналистам.

Мужчина признается, что чувствует огромную усталость и ждет, когда сможет отдохнуть. Он мечтает провести отпуск вместе со своими детьми. Но звездная семья пока еще не выбрала локацию для путешествия. Недавно Сергей с сыном и дочерью побывали в Арабских Эмиратах. Им очень понравился подобный отдых, потому что там всегда есть солнце.

«Я очень люблю путешествовать, но не знаю, куда поеду. Детские каникулы обычно короткие», — отметил артист.

Ранее мы писали о том, как Сергей Лазарев в очередной раз оставил своих детей.