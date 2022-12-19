Сергей Лазарев в очередной раз оставил своих детей

В свое предновогоднее турне Лазарев, как всегда, отправился в гордом одиночестве. Популярный певец в одиночку воспитывает двух малышей и регулярно вывозит их на курорты во время своего отпуска.

А вот на гастроли и записи брать восьмилетнего Никиту и четырехлетнюю Аню категорически отказывается.

За собой я их не таскаю, - заявляет Сергей. – Я это не обсуждаю… И ни в коем случае не буду заставлять их находиться рядом со мной!

Нравы там, мягко говоря, не детские.

На одной из недавних съемок партнер Лазарева Лера Кудрявцева заявила в эфире, что «уж потекла», а сам Сергей после нескольких неудачных реплик матерно выругался прямо в микрофон.

Я простой русский мужик! – оправдывался он потом перед телезрителями

Другими словами, причина, по которой Лазарев не хочет подпускать детей творческой кухне отечественного шоу бизнеса, та же, по которой герой повести братьев Стругацких «Гадкие лебеди» не брал свою дочь в так называемый санаторий».