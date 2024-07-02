Изменял, унижал и обесценивал: Ольга Зарубина впервые рассказала, как Малинин издевался над ней в браке

Певица Ольга Зарубина впервые рассказала, как ей тяжело было в браке с Александром Малининым. Она призналась, что артист изменял ей, обесценивал и унижал ее.

По словам Зарубиной, пока она была с маленьким ребенком на руках, бывший муж развлекался с женщинами легкого поведения. При этом он заявлял, что именно они являются ее эталоном. Также, как утверждает вокалистка, экс-супруг критиковал ее внешность, творческие способности. Сейчас она считает, что он делал это из зависти.

«Он завидовал мне, моему голосу, безусловно. Легче сказать так: у Малинина не было избирательного момента, он не унижал меня в чем-то одном. Он обесценивал все во мне», - рассказала певица в беседе с aif.ru.

Когда Зарубина вышла замуж за Малинина, ей было 18 лет. Она призналась, что спешила, так как хотела сбежать из родительского дома. По ее мнению, так «недолюбленная девочка» попала в руки «нарцисса».

Поначалу у них в отношениях все было хорошо, Ольга была влюблена и не видела в Александре недостатков. Но потом она осознала, что оказалась в той же ситуации, что и в детстве, когда ее унижал отчим.

Ранее Ольга Зарубина раскрыла размер своей пенсии.