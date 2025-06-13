«Измены случались, но не были частыми»: звезда «Кин-дза-дза!» Станислав Любшин бросил жену ради студентки

Звезда фильма «Кин-дза-дза!» Станислав Любшин не только стал одним из самых узнаваемых артистов советского кино, но и создал крепкую семью. Однако после более 40 лет брака актер внезапно бросил жену ради юной студентки. Об этом рассказывает Kp.ru.

За свою многолетнюю карьеру Станислав Любшин снялся в более чем 90 фильмах и запомнился зрителям по ролям в картинах «Щит и меч», «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза!» и другим. Он мог перевоплощаться в самые разные образы: «Я характерный актер, могу играть разные роли».

Что касается личной жизни, то артист показал себя примерным семьянином, женившись в 22 года на студентке Тимирязевской академии Светлане. У пары родились два сына — Юрий и Вадим. Позднее супруга Станислава Любшина призналась, что сильно его ревновала. Но, по ее словам, это не мешало их отношениям.

«Несмотря на мою ревность, у нас была крепкая семья. Измены с его стороны, может, и случались, но они не были частыми и регулярными. Во время его учебы в Щепкинском училище и вовсе этот вопрос не стоял», — делилась Светлана.

После рождения второго ребенка у Станислава Любшина начались проблемы с работой, у него стали накапливаться долги. Еще одним испытанием для семьи стало пристрастие актера к алкоголю.

Прожив с супругой 44 года, звезда советского кино все же развелся, женившись на 20-летней студентке Ирине Корнеевой. Как оказалось, Станислав Любшин получил развод у жены только в обмен на завещание.

«Я от мужа требовала, чтобы он дачу завещал детям. Но он сделал вид, что завещал, а на самом деле все отдаст ей. Но в какой-то момент мне это вдруг стало безразлично», — заявляла первая супруга артиста.

В настоящее время 92-летний актер живет с молодой женой, которая выходила его после инсульта, случившегося в 2006 году. При этом Станислав Любшин продолжает выступать в МХТ им. А.П. Чехова, в котором он играет с 1981 года, а в 2025 году занят на съемках фильма «Князь Андрей».

Ранее мы писали о том, что Станислава Любшина госпитализировали из-за проблем с сердцем.