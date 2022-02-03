Виктор Салтыков рассказал об изменах в браке с бывшей женой-певицей: «Это было обоюдно»

Виктор Салтыков, возмущенный высказываниями о себе и своей нынешней жене, пришел на интервью к Алене Жигаловой. Он недоволен тем, что его бывшая супруга, известная певица Ирина Салтыкова во всех интервью говорит о нем неправду. Ранее она утверждала, что Виктор женился на Ирине Метлиной даже после ее измены.

Артист опроверг эти слухи и заявил, что измены были в его первом браке. По его словам, он несколько раз ловил Ирину Салтыкову на неверности, но и сам не был примерным семьянином. «У нас это было обоюдно с Ирой. Я узнал случайно, ей кто-то доносил. У нас уже была не очень прочная семья», — объяснил артист в youtube-шоу «Алена, блин!». Супруги долго прощали друг другу такие вольности, но обоим было понятно, что скоро их отношения закончатся.

В беседе также затронули тему домашнего насилия. Ранее Ирина Салтыкова сделала скандальное заявление о том, что бывший муж поднимал на нее руку и это послужило причиной для развода. Виктор свою вину признавать не стал. «Я комара иногда обидеть боюсь. Я все время был шелковый и пытался какие-то моменты сделать более гибкими, мягкими», — прокомментировал он слова бывшей супруги.