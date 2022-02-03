Виктор Салтыков рассказал об изменах в браке с бывшей женой-певицей: «Это было обоюдно»
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Фото: instagram/ victor_saltykov
Виктор Салтыков, возмущенный высказываниями о себе и своей нынешней жене, пришел на интервью к Алене Жигаловой. Он недоволен тем, что его бывшая супруга, известная певица Ирина Салтыкова во всех интервью говорит о нем неправду. Ранее она утверждала, что Виктор женился на Ирине Метлиной даже после ее измены.
Артист опроверг эти слухи и заявил, что измены были в его первом браке. По его словам, он несколько раз ловил Ирину Салтыкову на неверности, но и сам не был примерным семьянином. «У нас это было обоюдно с Ирой. Я узнал случайно, ей кто-то доносил. У нас уже была не очень прочная семья», — объяснил артист в youtube-шоу «Алена, блин!». Супруги долго прощали друг другу такие вольности, но обоим было понятно, что скоро их отношения закончатся.
В беседе также затронули тему домашнего насилия. Ранее Ирина Салтыкова сделала скандальное заявление о том, что бывший муж поднимал на нее руку и это послужило причиной для развода. Виктор свою вину признавать не стал. «Я комара иногда обидеть боюсь. Я все время был шелковый и пытался какие-то моменты сделать более гибкими, мягкими», — прокомментировал он слова бывшей супруги.
Ирина Салтыкова в интервью упоминала, что еще одной причиной разлада с Виктором была его алкогольная зависимость. Певец не отрицает, что у него были проблемы со спиртным. Однако свое пристрастие объясняет тем, что не мог справиться с тяжелым характером бывшей жены и накопившимися проблемы в отношениях.
«Да, я любил выпить. У меня мать очень сильно болела. С Ирухой у нас были какие-то страшные отношения. Я понимал, что брак у меня не складывается», — высказался артист. По его словам, самое страшное для него было то, что жена его не понимает.
Сейчас музыкант счастлив в браке с Ириной Метлиной. Виктор объясняет успех своего союза тем, что его жена понимающий и интеллигентный человек, вместе с тем замечательная мама и любящая жена. «Все мои друзья и близкие от нее в восторге», — добавил артист.
Фото: Instagram