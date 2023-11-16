Измены и расставания: что происходит в личной жизни Марины Александровой

Стало известно о жизни популярной актрисы Марины Александровой. Журналисты News.ru рассказали о ее знаковых ролях, рождении дочери и измене мужа.

Самым громким в карьере звезды стало ее участие в сериале о Екатерине II. Александрова сама говорила, что роль императрицы стала для нее знаковой. Она даже не готова сниматься в других исторических драмах, так как не представляет героиню, которая была бы более яркой и запоминающейся.

«Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я что-то беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни», — делилась актриса.

В личной жизни у Марины сейчас все хорошо. С 2012 года она замужем за постановщиком Андреем Болтенко. У них есть сын и дочь. Но до нынешнего избранника, у актрисы были проблемы.

За плечами у знаменитости роман с коллегой Александром Домогаровым. Они не могли ужиться, поэтому приняли решение о разрыве. Марина говорит, что повзрослела в этих отношениях.

Потом она отправилась под венец с актером Иваном Стебуновым, но у пары случился развод. Мужчина сам рассказал, что изменил в браке.

Марина старается говорить о творчестве, а не о личной жизни. Актриса редко показывает наследников, и так, чтобы не было видно их лиц.

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