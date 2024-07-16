«Измены бывают разными!»: Елена Летучая заявила, что простит мужу предательство

Самой обсуждаемой темой российского шоу-бизнеса этого лета стал скандальный развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя. Ведущая программы «Ревизорро» на канале «Пятница!» Елена Летучая высказалась на тему супружеской неверности в личном блоге.

Как оказалось, мнение Елены Летучей кардинально отличается от позиции Алсу, которая подала на развод в конце мая. В соцсети у телеведущей спросили, могла бы она простить измену, на что та ответила утвердительно.

«Да! Измены бывают разными!» — заявила Елена Летучая.

Позднее журналистка попыталась обосновать свою позицию.

«Цветок не соревнуется с другими цветами. Он просто цветет. Для себя», — отметила ведущая «Ревизорро».

Для того, чтобы опровергнуть слухи о неверности супруга, предпринимателя и адвоката Юрия Анашенкова, Елена Летучая опубликовала в личном блоге снимок с мужем, показав, как он признается ей в любви на испанском языке.

«Тебе нет и не будет конкуренции», — ответила мужу телеведущая.

Напомним, Елена Летучая состоит в браке с Юрием Анашенковым с 2016 года. Журналистка признавалась, что счастлива с предпринимателем, и между ними полное взаимопонимание. За годы совместной жизни адвоката ни разу не заподозрили в отношениях на стороне, однако в конце июня неожиданно появились слухи о его романе с актрисой Настасьей Самбурской. Многие посчитали, что на снимке с артисткой в соцсети именно он, но оказалось, что это был новый возлюбленный знаменитости.

Ранее мы писали о том, что Елена Летучая похвасталась идиллией в отношениях с мужем.