«Измены — больная тема большинства женщин»: Костенко впервые высказалась о флирте Тарасова с моделями

Блогерша Анастасия Костенко простила мужа Дмитрия Тарасова, которого уличили в неверности жене. Модели из Сочи опубликовали переписку с футболистом, в которой он флиртовал с ними. Однако супруга спортсмена дала понять, что верит ему и в то, что никакой измены не было.

В личном блоге Костенко пообщалась с пользователями и не смогла промолчать, когда разговор зашел о скандале вокруг ее семьи. Модель отметила, что многие женщины сталкиваются с изменами, но ее муж ее никогда не предавал.

«Я понимаю, что измены — это больная тема большинства женщин на этой земле, но это не значит, что вокруг одни измены. Попробуйте сфокусироваться на своей семье и решать свои проблемы, а не чужие и к тому же надуманные», - заявила Костенко.

По словам Анастасии, после командировки Тарасов вернулся домой, и сейчас у них все хорошо. Она подчеркнула, что верит в версию футболиста — флирта не было, а лишь деловое общение. Однако пользователи все равно продолжают призывать Костенко ценить себя и не прощать футболиста.

«Добро пожаловать к Дмитрию на канал, где он все доступно объяснил. И да, не судите по себе, это вы ковырялись в грязи, а мой муж как вернулся, был рядом со мной и помогал переживать утрату. Жизнь идет вне соцсетей, более того, успешным людям просто нет дела до таких тем», - отметила Анастасия.

Напомним, что, по версии Тарасова, он общался с моделями исключительно по работе, а фото на пляже сделал, так как они сами попросили селфи.

Ранее модели, с которыми флиртовал Дмитрий Тарасов, намекнули, что он соврал о деловой переписке с ними.