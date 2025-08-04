«А что было дальше?»: модели, с которыми флиртовал Тарасов, продолжают намекать на его измену жене

Модели Наталья Свистунова и Кристина Смит намекнули, что футболист Дмитрий Тарасов соврал поклонникам, когда заявил о деловой переписке с ними. Девушки отметили, что был не только флирт, но подробностей они раскрывать не будут.

Недавно Тарасов попал в скандал после того, как модели из Сочи опубликовали переписку, в которой он просил их номера телефонов. После девушки высмеяли спортсмена на концерте Ольги Бузовой, получив от нее поддержку. Не выдержав большого количества негатива в адрес своей семьи, Дмитрий обратился к фанатам и заявил – общение к Натальей и Кристиной было только деловое. Однако они с этим не согласились.

В соцсетях модели опубликовали ролик, в котором поинтересовались у умной колонки, что известно о скандале с Тарасовым. «А что было дальше?» - спросили они, когда им рассказали последние новости. Но, не получив ответа, они заявили: «Мы просто не скажем!»

Отметим, что после публикации переписки пользователи Сети начали писать Анастасии Костенко об изменах Дмитрия и намекать, что это карма, так как она сама начала встречаться с футболистом, когда он был в браке с Бузовой. Многодетная мать на выпады никак не реагировала, а ее муж попросил не оскорблять ее, а писать все претензии ему.

Ранее продюсер Сергей Дворцов допустил, что Дмитрий Тарасов давно изменял Анастасии Костенко.