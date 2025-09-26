«Изменщик»: актриса Любовь Виролайнен развелась со звездой сериала «Король и Шут» Константином Плотниковым

Актриса Любовь Виролайнен и звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников развелись. Пара рассталась «лютыми врагами», несмотря на наличие общего ребенка.

Подробности приводит Woman.ru.

Супругов развели 25 сентября. Документы подала жена Плотникова – на то было много причин.

Актер пока не говорит о разводе в соцсетях, а последние кадры на его личной странице – досуг с ребенком. Бывшая жена артиста решила высказаться, устав от несправедливости и слухов. По словам женщины, когда Плотников работал дворником, «чистоты было несравнимо больше».

«Для всего мира ты — примерный муж и отец, который постит милые фотки с дочкой. А для нас, внутри семьи, — самовлюбленный нарцисс, изменщик и лгун, который не помог ни с одним бытовым вопросом, ни с одной ночной бессонницей ребенка, ни с одной слезой», — поделилась Любовь.

По ее словам, с появлением успеха супруга будто подменили. Появились упреки в адрес жены, добавились измены.

«Мы расстались лютыми врагами. Его отношение со мной как с женщиной, как с матерью его ребенка, оно неприемлемо», - сказала актриса и пожелала бывшему супругу быть честным.

