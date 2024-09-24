«Исчезли бугры и одутловатость лица»: как 82-летней Вере Алентовой удалось преобразиться после неудачной пластики

Актриса Вера Алентова в 2022 году попробовала на себе новую методику омоложения. В ходе процедуры в проблемные зоны лица ей вкололи жир, изъятый из других мест на теле. В результате неудачной манипуляции лицо звезды фильма «Москва слезам не верит» исказилось. Ей понадобилось более двух лет, чтобы восстановиться. О том, почему Алентова столкнулась с такими последствиями, и как 82-летней звезде удалось вернуть свою красоту, сайту «Страсти» рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Ольга Середина.

Как пояснила косметолог, в погоне за красотой женщины довольно часто обращаются к специалистам за естественным омоложением своими биологическими средами. Жировая ткань действительно создает объем, поддерживает форму, создает тактильные и визуальные изменения тканей, но, к сожалению, после процедуры возможны осложнения, если не соблюдается техника введения жировой ткани.