Настигла карма: бросившая всех в России Заворотнюк оказалась в затруднительном положении в ОАЭ

Недавно дочка тяжелобольной Анастасии Заворотнюк покинула территорию РФ. Дело в том, что ее молодому человеку предложили работу за границей, а сама Анна давно мечтала о жизни на берегу моря. Вот почему пара незамедлительно стала собирать свои вещи и уехала в путешествие без обратного билета. Не всем пользователям Сети понравился подобный поступок, поскольку здесь осталась вся семья девушки, которая борется за жизнь исполнительницы главной роли в «Моей прекрасной няне». Кажется, Анну настигала карма, поскольку в личном блоге она рассказала о затруднительном положении в другой стране.

Вместе со своим возлюбленным звезда находится в поиске жилья в ОАЭ, но все, увы, безуспешно. Она сообщила, что посмотрела уже 6 квартир, но в каждой из них была какая-то проблема. «Была одна очень клевая. Мне там все понравилось: территория вокруг, здание, бассейн, зал. Но жильцы заберут из нее мебель, и нам придется ее обставлять, а мы не выдержим еще одного ремонта», — пожаловалась Заворотнюк.

Таким образом, вопрос о жилье в Дубае остается до сих пор открытым для пары.

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