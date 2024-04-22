Изменившийся Александр Маршал появился на премии «Шансон года — 2024»

20 апреля на сцене «Live Арена» в Подмосковье состоялась ХXIII Церемония вручения премии «Шансон года — 2024». На мероприятии появился и заслуженный артист России Александр Маршал, который был ведущим церемонии. Об этом пишет Woman.ru.

В последнее время Александр Маршал редко выходит в свет из-за проблем со здоровьем. Однако певец не пропустил премию «Шансон года — 2024», которую он вел в паре с актрисой Александрой Ребенок. Многие заметили, что исполнитель хита «Ливень» сильно похудел. Артист внимательно относится к своему питанию и старается больше заниматься спортом.

Вместе с тем Александр Маршал признался, что он еще не смог преодолеть последствия предынсультного состояния. По словам певца, иногда он не может справиться с дрожью в руках.

Кроме того, на премии «Шансон года — 2024» артист в беседе с NEWS.ru рассказал, что восемь лет назад перенес операцию на позвоночнике и с тех пор регулярно делает упражнения для его укрепления. Александр Маршал считает, что занятия спортом помогают сохранять себя в хорошей форме и избегать болезней.

Несмотря на проблемы, артист продолжает активно заниматься творчеством и пишет новые песни.

Церемонию вручения премии «Шансон года — 2024» также посетили Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский в сопровождении певицы МІА ВОYKA (Миа Бойка, настоящее имя — Мария Бойко), Григорий Лепс, Александр Левшин, Денис Майданов, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Слава, Эвелина Бледанс, Настасья Самбурская и другие артисты.

Лауреатом премии стала Любовь Успенская. Артистка получила «Золотой гриф» за песню «Сила моя со мной».

Ранее сообщалось о том, что Александр Маршал рассказал об отношениях с дочерью, живущей в США.