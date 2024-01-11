Александр Маршал о дочери, живущей в США: «Смотрит те новости, которые заливают ей в уши»

Музыкант Александр Маршал рассказал о напряженных отношениях с дочерью, живущей в США. После 2022 года их общение сильно сократилось, но звездный отец все равно старается поддерживать связь с наследницей, несмотря на разногласия.

Еще в раннем детстве старшая дочь певца Полина перебралась вместе с матерью за границу и осталась там. Раньше девушка старалась регулярно общаться с членами семьи в России, но с недавнего времени все изменилось. По мнению Маршала, всему виной иностранные СМИ, которые распространяют недостоверную информацию.

«Я ей сказал: «Если хочешь, чтобы мы общались, со мной на эти темы лучше не говорить». Она живет в Штатах с мамой, хорошо знает их язык, как и русский. Но смотрит те новости, которые заливают ей в уши», - сказал Александр в рамках проекта «Так сказать» издания «Абзац».

Отметим, что сам музыкант тоже жил в Америке на протяжении 10 лет, однако потом принял решение о возвращении на Родину. После этого опыта он понял, что больше никогда не будет переезжать из России.

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