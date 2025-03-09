Экстремально похудевший Киркоров раскрыл, почему сбросил вес: подробности

На прошлой неделе певец Филипп Киркоров вышел в свет, удивив публику изменившейся внешностью. Многие заметили, как сильно народный артист похудел, и даже заподозрили его в болезни. Однако король поп-эстрады поспешил развеять тревожные слухи.

Экс-супруг Примадонны сбросил вес по банальной причине — он решил привести себя в форму. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» активно занимается в зале, правильно питается и благодаря этому похудел на 30 килограммов.

«Занятия спортом никто не отменял. Я встаю в 7 утра, с 7 до 10 утра — дорожка, кардио. Я железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Я правильно питаюсь: белок, железо. Я сладкое исключил, — признался артист в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Звезде нравится вести здоровый образ жизни. Постоянные занятия развили выносливость. Теперь Киркоров может простоять в плане целых пять минут.

Напомним, пользователи Сети заподозрили певца в применении препарата для диабетиков, на котором сейчас худеют многие звезды. Другие же предположили, что он серьезно болен.

Ранее у артиста заметили новые татуировки — паука и голубя мира. Киркоров объяснил их значение, заявив, что больше не хочет рисунков на теле.