Изменившаяся до неузнаваемости Бьянка решилась на новую пластику

Певица Бьянка рассказала, что решилась на еще одну пластику. Она хочет уменьшить себе грудь из-за образовавшейся грыжи в позвоночнике.

Артистка призналась, что первое время была очень довольна своей изменившейся внешностью. Напомним, что она похудела на 35 килограммов и сделала липоскульптурирование, за счет чего у нее исчез весь лишний жир. Однако долго она не смогла наслаждаться отражением в зеркале. Бьянка столкнулась с новой проблемой – слишком большая грудь.

Певица призналась, что ей неудобно заниматься спортом, у нее появились проблемы со спиной, и ей хочется, чтобы ее «верх был более изящным».

«У меня безумно красивая большая грудь, но я устала с ней ходить, потому что у меня грыжа в позвоночнике», - поделилась Бьянка с Пятым каналом.

На операцию артистка настроена решительно. Сначала она сомневалась, но после удачной прошлой пластики убедилась, что ей это нужно.

Ранее певица Бьянка рассказала, что в ее дом проникли воры и украли дорогие украшения.