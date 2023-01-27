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07:00, 27 января 2023
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66-летний Игорь Саруханов женился на седьмой женщине, не афишируя это событие

66-летний Игорь Саруханов женился на седьмой женщине, не афишируя это событие

Фото: Александр Кузнецов/ Starface.ru

Журналисты узнали о седьмом браке 66-летнего певца Игоря Саруханова. Музыкант женился в декабре 2022 года и не афишировал это событие.

Супругой артиста стала дизайнер Леся Садовская. По словам Саруханова, именно она «в последние годы одевала» его.

Саруханов сделал женщине предложение в ноябре, а уже в декабре роспись отметили в узком кругу в ресторане недалеко от дома.

«Особенно не афишировали это событие…», - отметил певец.

Он мечтает, чтобы нынешний брак «был прочным». Саруханов предположил, что «предыдущие «разы», возможно, «как раз и были нужны» для того, чтобы состоялась седьмая свадьба.

С шестой женой Татьяной Костычевой певец продолжает поддерживать «человеческие отношения», а также содержит детей. О разводе Саруханова с ней сообщалось в январе 2022 года.

Источник фото:Александр Кузнецов/ Starface.ru
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