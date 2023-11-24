Изменился до неузнаваемости: Разин раскаивается за свое поведение

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин регулярно оказывается в центре скандалов. Однако он решил извиниться за свое поведение.

Артист записал для поклонников видео, в котором объяснил свое поведение и рассказал о планах на будущее. Он отметил, что собирается продолжать творческую деятельность и прекратить скандалы.

«Да, вы знаете мой характер. 16 лет прожить в детдоме, бороться за все. Тяжело. Тоже злость какая-то бывает. Поэтому простите, если кого-то оскорбил, если где-то жестко высказался. Это самозащита детдомовских детей. Она будет всегда», — заявил Разин на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

В комментариях подписчики отметили, что Разин изменился до неузнаваемости. Он заметно похудел, сделал новую прическу.

«Андрей, как вы хорошо выглядите! Помолодели!», «Это просто бомба», «Ждем песни! Успехов!», — пишут они.

Ранее адвокат вдовы Шатунова рассказал, зачем Разин сбежал от полиции и часто меняет адреса.