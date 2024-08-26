НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 августа 2024, 09:46
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Изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит выступающий в Китае 45-летний Витас

В Сети обсуждают изменившегося до неузнаваемости в Китае 45-летнего певца Витаса.
Изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит выступающий в Китае 45-летний Витас

© Starface.ru

В Сети появились свежие кадры с 45-летним певцом Витасом. Поклонники отметили, что в Китае артист сильно изменился и стал похож на голливудскую звезду.

Витас уже давно не живет в России и выступает для иностранной публики. На связь в социальных сетях он выходит редко, поэтому не все знают, что происходит сейчас в его жизни. Известно, что артист находится в Китае вместе со своей женой Светланой Гранковской и детьми Аллой, Алисой и Максимом.

За границей Витас довольно популярен, поэтому часто дает концерты. Он ведет здоровый образ жизни, занимается спортом. И все это сказалось на его внешности. Фанаты отметили, что он больше не похож на пришельца с другой планеты, теперь он, по их мнению, симпатичный обычный мужчина. Кроме того, некоторые признались, что за время отсутствия артиста даже успели позабыть о его существовании.

Изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит выступающий в Китае 45-летний Витас

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что в феврале этого года Витас отметил юбилей, при этом он не стал устраивать пышное торжество и сольное шоу. Из-за этого появились слухи о завершении его карьеры. Однако, как заверил один из музыкальных продюсеров, певец просто выступает за границей с авторской программой, к которой в России не готовы.

Ранее Витас рассказал об активном отдыхе с тремя детьми.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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