Изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит выступающий в Китае 45-летний Витас

В Сети появились свежие кадры с 45-летним певцом Витасом. Поклонники отметили, что в Китае артист сильно изменился и стал похож на голливудскую звезду.

Витас уже давно не живет в России и выступает для иностранной публики. На связь в социальных сетях он выходит редко, поэтому не все знают, что происходит сейчас в его жизни. Известно, что артист находится в Китае вместе со своей женой Светланой Гранковской и детьми Аллой, Алисой и Максимом.

За границей Витас довольно популярен, поэтому часто дает концерты. Он ведет здоровый образ жизни, занимается спортом. И все это сказалось на его внешности. Фанаты отметили, что он больше не похож на пришельца с другой планеты, теперь он, по их мнению, симпатичный обычный мужчина. Кроме того, некоторые признались, что за время отсутствия артиста даже успели позабыть о его существовании.