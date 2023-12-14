Изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит муж онкобольной Заворотнюк

С 2019 года актриса Анастасия Заворотнюк пытается победить рак. Ее поддерживает супруг, фигурист Петр Чернышев, который появился на анонсе ледового шоу в необычном образе.

Несколько лет Анастасия борется за жизнь, пробуя различные методы лечения. Петр Чернышев не только поддерживает жену психологически, но и взял на себя ответственность за денежные вопросы — он регулярно оплачивает счета за лечение супруги.

Накануне в Сети фигуристка Татьяна Навка выложила анонс ледовой сказки «Вечера на хуторе», в которой принял участие муж онкобольной Заворотнюк. На фото олимпийская чемпионка позирует вместе с Чернышевым. Они изображены в образах Екатерины II и князя Потемкина. Спортсмены примерили старинные наряды и парики тех времен, пишет Экспресс газета.

Комментаторы отметили: если Навка хотя бы похожа на себя, Чернышева просто не узнать. По их словам, кажется, будто на фото изображен совсем другой человек.

Ранее мы писали о том, что муж артистки – фигурист Петр Чернышев вышел в свет с пятилетней дочерью Милой от Заворотнюк. Спортсмен принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, в котором у него главная роль. Чернышев появился на публике абсолютно седым.