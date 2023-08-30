«Изменилось»: мечтающая о молодости Наталья Штурм показала лицо после пластики

«Ну как? Изменилось лицо, нравится? Мне очень нравится! Лицо сразу заиграло свежими красками. Взгляд открылся, исчезла задроченность жизнью», – поделилась эмоциями певица.

Недавно Наталья также хвасталась результатами пластики тела. Она призналась, что ее попа теперь выглядит еще более сексуальнее. Несмотря на синяки, женщина все равно опубликовала видео в откровенном купальнике. На кадрах она сексуально двигалась, но это оценили не все поклонники.

В разговоре с фанатами Штурм отметила, что теперь жених боится ее потерять, так как считает, что другой мужчина может увести такую красотку. Напомним, что избранник знаменитости выступал за естественную красоту артистки.

Напомним, что в ноябре прошлого года Наталья рассекретила жениха – ювелира по имени Альберт. Она рассказывала, что любимый сделал ей предложение руки и сердца и преподнес роскошное кольцо с редким камнем. Но пока новостей об официальной свадьбе не было.