«Изменилось»: мечтающая о молодости Наталья Штурм показала лицо после пластики
Певица Наталья Штурм показала лицо после пластической операции.
© Lomohov Anatoly/ East News
Певица Наталья Штурм показала лицо после пластической операции и призналась, что довольна результатом. 57-летняя артистка опубликовала в соцсетях фото после преображения. Об этом сообщает Газета.Ru.
Знаменитость рассказала, что идея сделать пластику пришла ей в голову спонтанно. Она решилась не только на подтяжку височного лифтинга, но и на липосакцию, с последующим увеличением ягодиц. Хирурги перенесли жировую прослойку из живота женщины в ее ягодичную часть.
«Ну как? Изменилось лицо, нравится? Мне очень нравится! Лицо сразу заиграло свежими красками. Взгляд открылся, исчезла задроченность жизнью», – поделилась эмоциями певица.
Недавно Наталья также хвасталась результатами пластики тела. Она призналась, что ее попа теперь выглядит еще более сексуальнее. Несмотря на синяки, женщина все равно опубликовала видео в откровенном купальнике. На кадрах она сексуально двигалась, но это оценили не все поклонники.
В разговоре с фанатами Штурм отметила, что теперь жених боится ее потерять, так как считает, что другой мужчина может увести такую красотку. Напомним, что избранник знаменитости выступал за естественную красоту артистки.
Напомним, что в ноябре прошлого года Наталья рассекретила жениха – ювелира по имени Альберт. Она рассказывала, что любимый сделал ей предложение руки и сердца и преподнес роскошное кольцо с редким камнем. Но пока новостей об официальной свадьбе не было.