«Изменилась внутренне»: ставшая брюнеткой Вера Брежнева рассказала, что происходит в ее жизни

Вера Брежнева уже давно не проживает в России. Год назад она перебралась в Италию и там строит карьеру певицы. Если с профессиональной сферой у нее все хорошо, то с личной жизнью, как поговаривают, имеются проблемы. Так, ежедневно в Сети появляются новости о расставании Брежневой с Меладзе, и сама артистка словно специально подогревает эти домыслы. Недавно Вера кардинально сменила образ, перекрасившись в брюнетку и сделав каре. Подобный поступок знаменитость объяснила началом новой жизни. Сегодня супруга Меладзе вновь вышла на связь и объяснила изменения во внешности.

Так, Брежнева в очередной раз упомянула, что минувший год сильно повлиял на нее. Именно поэтому в клипе к новой песне она захотела показать другую версию себя. «Очень изменилась внутренне, как и многие из нас. Именно это мне и хотелось показать в муд-видео к песне. Новый образ для него — визуализация этих изменений», — высказалась Вера.

Артистка добавила: в черно-белые цвета клипа она вложила глубокий смысл, который ее поклонники «считали». По словам Брежневой, подобное является высшим счастьем для нее.

«Как артист и как человек, я счастлива, что вам отозвался мой посыл», — резюмировала певица.

Ранее в Сети назвали возможную причину расставания Брежневой и Меладзе. По предположению публики, теперь супруги находятся по разным сторонам. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Анна Бузова рассказала о ревности супруга к старшей сестре. Фолловеры заметили, что ее избранник с «восхищением смотрит на Олю». Как отреагировала на подобное заявление Анна — читайте в этой статье.