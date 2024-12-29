Изменилась до неузнаваемости: Надежда Кадышева прервала молчание после слухов о пластике и проблемах в браке

Певица Надежда Кадышева прервала молчание после слухов о пластике и проблемах в браке. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» поделилась в личном блоге свежим кадром, восхитив поклонников.

65-летняя народная артистка России в последнее время стала реже появляться на публике. В связи с этим начали ходить слухи о том, что у Надежды Кадышевой проблемы со здоровьем или она сделала неудачную пластическую операцию. Позднее в Сети стали говорить о проблемах в браке певицы с музыкантом Александром Костюком. На днях в Telegram-канале «Светский хроник» появилась информация о семейном бизнесе артистки, вызвавшая у многих сомнения.

«Кадышева разошлась с мужем и изгнала его из театра „Золотое кольцо“? Иначе как объяснить, что долю мужа в бизнесе отдали сыну?» — пишут в Сети.

Сама Надежда Кадышева не комментирует слухи, а вместо этого в преддверии Нового года опубликовала в соцсети новое фото с поздравлением. На снимке певица позировала на фоне красиво украшенной елки в черном платье.

«С Наступающим Новым годом и Рождеством», — подписала кадр Надежда Кадышева.

Поклонники знаменитости восхитились ее новой публикацией и отметили, что она замечательно выглядит. Однако некоторые обратили внимание на то, что Надежда Кадышева очень изменилась.

«Красивая женщина. Радуйте людей своим творчеством много лет», «Здоровья, счастья и неиссякаемой энергии», «А чего в черном? Это так не похоже на вас», «С наступающим вас Новым годом. Спасибо за красивые песни», «Вас вообще не узнать. С наступающим вас Новым годом», — написали в Сети.

Ранее мы писали о том, что муж Надежды Кадышевой раскрыл, как им удалось прожить в браке 40 лет.