Изменилась до неузнаваемости: Анна Седокова удивила публику новой внешностью

41-летняя певица Анна Седокова поделилась новым видео в личном блоге и шокировала подписчиков внешностью. Многие отметили, что экс-солистка группы «ВИА Гра» изменилась до неузнаваемости, и заподозрили ее в пластике.

На опубликованных кадрах Анна Седокова предстала в черном облегающем платье длины макси на тонких бретелях и босоножках на каблуках. Певица макияж с черными стрелками и розовыми губами и укладку. Увидев ролик, многие пользователи Сети заявили, что артистка теперь выглядит неузнаваемой, и решили, что она прибегла к хирургическому вмешательству. Некоторые заподозрили знаменитость в ринопластике.

«Красивая, но сама на себя не похожа, только голос выдал», «Кажется, изменился нос и глазки», «Не пойму, что изменилось. Лицо стало другим, намного лучше», «Что с лицом? Очередная операция была? Остановитесь», «Красивый носик», «Анна сделала пластику, это видно», «Нос как будто изменился», — написали Интернет-пользователи.

Сама экс-солистка «ВИА Гры» пока не комментировала слухи о своей пластике.

Анна Седокова признавалась, что в последнее время плотно занялась своим здоровьем. Так, в прошлом году певица отказалась от алкоголя и вредной еды и теперь старается правильно питаться. Кроме того, артистка активно занимается спортом. По словам знаменитости, благодаря интервальному голоданию 16:8 (16 часов в сутки без пищи) и спорту она смогла сбросить 5 кг за последний год.

«Сейчас я заказываю только полезные продукты. Изучайте то, что вы едите. Витамины, полезные жиры, кальций — все это есть в магазине. Просто нужно выбрать себя, а не свои слабости», — делилась Анна Седокова.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова впервые вышла на связь после намеков мужа, 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы, на расставание.