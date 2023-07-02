Измена перечеркнула все: как живет Анна Банщикова после развода с Максимом Леонидовым

Анна Банщикова познакомились с Максимом Леонидовым ещё в 1997 году. Тогда 20-летнюю брюнетку заметил директор музыканта и пригласил на их концерт. Роман закрутился быстро, но спустя семь лет конец был печален — измена.

Звезда сериала «Ищейка» рассказала, что шла по Невскому проспекту и получила на пейджер признание в любви от Леонидова. Из-за отношений Банщикова оставила свою карьеру, а музыкант разошелся с первой супругой Ириной Селезневой.

Однако омрачил все один случай. Леонидов увидел, как Банщикова целуется с каким-то мужчиной в машине, купленной на его средства. Обида затаилась внутри и музыкант разорвал отношения с Анной, оставив ее без копейки.

Актриса призналась, что испытывала настолько сильные трудности, что не могла даже купить воды. Банщикова вернулась к актерской деятельности и начала преуспевать в детективах.

Напомним, что после развода Леонидов женился на актрисе театра Александре Камчатовой, у них дочь и сын. Банщикова вышла замуж за адвоката Всеволода Шаханова, у них два сына и дочь.

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