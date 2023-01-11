Камера папарацци поймала новую любовницу Джигурды

Скандальное видео всполошило интернет. Все только и спорят: был ли это прощальный поцелуй, венчающий кратковременное любовное увлечение?

Или мы стали свидетелями бурного продолжения романа, о котором сама Волынская обмолвилась в том смысле, что «обезопасила Джигурду от «Королевы шпагата»?

Давняя подруга и партнерша артиста по фотосессиям Анастасия Влочкова сейчас на Мальдивах, и собирается замуж.

Давняя супруга Никиты Мария Анисина – во Франции, и, то с большим, то с меньшим успехом преподает фигурное катание.

Так что у Джигурды, казалось бы, развязаны не только руки…

Смущает лишь одно. Почему вот уже вторая интимная сцена с участием влюбленных и попадающая на всеобщее обозрение, связана с рестораном?

Может быть, все-таки, любовь между Никитой и Ирэн – чисто гастрономическая?