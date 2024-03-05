«Издевка»: продюсер объяснил смысл танца Аллы Пугачевой под украинскую песню

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал появившийся в Сети видеоролик с танцующей под украинскую народную песню 74-летней Аллой Пугачевой.

По его мнению, уехавшая из России певица опубликовала провокационное видео намеренно. Таким образом она решила поиздеваться над соотечественниками и проверить реакцию жителей страны на танец под «Ой, на горі два дубки».

«Мне кажется, что Пугачева пытается подлить масла в огонь. Украинские народные песни — острая, злободневная тема», - сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что данная композиция не принадлежит какому-то запрещенному артисту типа Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Кроме того, Рудченко пояснил, что Пугачева хотела посмотреть на реакцию людей, но в самой украинской культуре нет ничего плохого.

Ранее мы писали, что Пугачева устроила вечеринку в Израиле в честь наступления весны. Частное мероприятие 74-летней артистки прошло на арендованной яхте под украинскую музыку. Певица опубликовала на своей странице в соцсети короткое видео, на кадрах которого предстала в приподнятом настроении.