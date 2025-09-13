«Издеваются надо мной»: Анна Чиповская рассказала, как ее называют друзья

Анна Чиповская рассказала о прозвищах и юношеской звездной болезни.

Актриса объяснила, почему ее редко называют полным именем. Артистка призналась, что предпочитает уменьшительно-ласкательное обращение. Но иногда друзья и знакомые зовут ее полным именем, зная, что ей это не нравится.

«Мне нравится, когда меня называют Аня. Мне не нравится, когда — Анна. "Анна Борисовна" — так меня называют только друзья, издеваются надо мной», — поделилась актриса в беседе с Вадимом Верником на шоу «Актерская студия»

По словам Чиповской, отношение к собственному имени связано не только с личными предпочтениями, но и с привычкой близких шутить над ней. Однако это не мешает актрисе воспринимать подобные обращения с юмором.

В интервью Аня также вспомнила начало своей карьеры и призналась, что в юности у нее была «звездная болезнь». В 16 лет она вела себя вызывающе и именно это стало причиной провала при первой попытке поступить в театральный вуз.

Она уточнила, что провал на экзамене был связан с отсутствием дисциплины. Тогда она не пришла на проверку пластических данных, забыла конкурсное стихотворение и даже не пыталась скрыть неловкость, честно сказав экзаменаторам: «Я забыла».

«Ну и мне очень справедливо дали пинка за это. Сказали: "Опомнитесь, детка". Детка опомнилась через год», — рассказала Чиповская.

Спустя год Чиповская исправила ошибки и сумела поступить. Полученный опыт она называет важным уроком, который помог ей избавиться от излишней самоуверенности.

