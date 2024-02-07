«Издевательство»: Валуев высказался о поведении Киркорова после «голой» вечеринки

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что извинения певца Филиппа Киркорова после участия в «голой» вечеринке были похожи на издевательство. Об этом он сообщил во время стрима «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Валуев отметил, что «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, пришлась не ко времени. Гости считали, что это обычный вечер и развлекались, но не понимали, что после этого им может «прилететь».

«Наверняка подавляющее большинство людей, которые туда пришли, не понимали, за что их [отругали] в соцсетях. Мир шоу-бизнеса живет по своим правилам. И эти правила вообще не пересекаются с тем, что происходит в стране», – высказался Николай.

Депутат вспомнил видео с извинениями поп-короля Филиппа Киркорова. Он считает, что певец правильно изложил мысли, но подал все в странном виде.

«По стилистике доведения с точки зрения эмоций было послано для нас, на мой взгляд как издевательство. Такое ощущение было, что человек сдерживает улыбку», — порассуждал Валуев.

Николай предположил, что гости вечеринки до последнего не понимали, что натворили. Они поняли это только после того, как стали отменять их концерты и программы.

По мнению депутата, государство не может допускать подобные вещи в наше время.

«Все прекрасно понимали, в какую дверь они заходят», – подытожил Валуев.

Ранее мы писали о том, что оскандалившийся на «голой» вечеринке Киркоров установил роскошный стеклянный лифт в своей квартире в Москве.