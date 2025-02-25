«Издеваетесь, дядя Иося?»: Пригожин вызвал волну критики и обвинений в хвастовстве

Иосиф Пригожин решил приобрести новый автомобиль премиального класса. Продюсер попросил подписчиков дать совет и выбрать один из вариантов, чем нарвался на хейт.

Подписчиков возмутило, что 55-летний Пригожин предлагает людям с достатком явно ниже, чем у него, выбрать роскошный автомобиль. По их мнению, продюсер должен учитывать, в какой финансовой ситуации находятся россияне из-за инфляции и роста цен. Кроме того, его обвинили в желании «попонтоваться».

«Издеваетесь, дядя Иося? Или правда не понимаешь? Некоторые выбирают, какой хлеб купить»; «Да очень трудный выбор, нам бы ваши проблемы»; «Не могу определиться vs так хочется похвалиться», — написали в адрес мужа Валерии колкие комментарии.

Пригожин не стал спускать с рук обидные слова в свой адрес и ответил каждому комментатору. Продюсер не перешел на личности, а проявил спокойствие и выдержу.

«Не думаю, что вам нужен объем моих проблем, не все с ними могут справиться. Кто на кого учился»; «Я рад, если я вас развеселил. Странно, что выбор автомобиля и совет подписчиков вам кажется хвастовством», — заключил он.

Недавно Иосиф Пригожин нарвался на критику из-за ног Валерии. Многие фанаты разглядели у певицы варикоз.