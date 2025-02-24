Иосиф Пригожин показал стройные ноги Валерии и нарвался на критику: фанаты разглядели варикоз

Многие поклонники пары восхитились внешностью Валерии и ее стройностью, однако нашлись те, кто разглядел «венозные ноги». Появились слухи, что 56-летняя вокалистка столкнулась с варикозом. И Пригожина раскритиковали за то, что он продемонстрировал это на всю страну.

Впрочем, продюсер не стал терпеть нападки хейтеров и ответил на негативные комментарии. Отметим, что Иосиф всегда тепло отзывается о своей жене и осыпает ее комплиментами.

Напомним, что недавно стало известно, что Валерия собирается выпустить последний музыкальный альбом в карьере. Однако это не означает, что она покинет сцену. По словам Пригожина, это произойдет не сегодня и не завтра.

Ранее Иосиф Пригожин пожаловался на претензии Валерии в его адрес.