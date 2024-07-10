Издержки профессии: Сергею Лазареву пришлось загорать на балконе и купаться в ванне в Сочи

Певец Сергей Лазарев рассказал, что в Сочи, где он выступил с концертом, ему не удалось сходить на пляж из-за его звездного статуса.

«В связи с издержками профессии нет возможности спуститься к пляжу и поплавать, поэтому [загораю] на балконе в отеле и купаюсь в душе», - рассказал Лазарев в личном Telegram-канале.

Артист объяснил, что на пляже слишком много людей, поэтому пришлось «на полчасика» позагорать прямо на балконе в гостинице. Лазарев признался, что очень любит Сочи, «это прекрасный город, иногда хочется жить здесь, чтобы всегда было море рядом». В четверг, 11 июля, Лазарев выступит в Анапе.

Ранее Сергей Лазарев прокомментировал слухи в соцсетях о том, что он якобы скоро женится. Выяснилось, что речь идет о снимке кольца из клипа «Снег в океане», и этот фейк «гуляет по Сети» уже три года.